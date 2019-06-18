Опрос: В Раду проходят 5 партий, лидирует «Слуга народа»

На парламентских выборах свои голоса за партию «Слуга народа» готовы отдать 47,5% украинцев. Об этом свидетельствуют результаты опроса Украинского института социологических исследований им. Александра Яременко и центра «Социальный мониторинг».



11% опрошенных намерены отдать свой голос за «Оппозиционную платформу — За життя», 8,7% — за «Всеукраинское Объединение «Батьківщина», 8,3% — «Европейскую солидарность».



5%-й барьер в Раду преодолевает также партия «Голос» Святослава Вакарчука — за нее готовы проголосовать 5,3% респондентов.



Согласно результатам опроса, не проходят в Верховную Раду партии «Сила и честь» (3,9% голосов), «Гражданская позиция» Анатолия Гриценко (2,9%), "Радикальная партия "Олега Ляшко (2,5%), «Самопомич» (2,2%), «Оппозиционный блок — партия мира и развития» (1,7%) и «Всеукраинское объединение «Свобода» (1,5%).



Остальные партии набирают менее 1% голосов.



Опрос проводился с 8 по 14 июня среди 1 000 респондентов во всех областях на подконтрольной властям территории.