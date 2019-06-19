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Место прописки оставляют пустым. СМИ посмотрели, как выдают паспорта РФ жителям Донбасса

19 июня 2019, 17:00

Место прописки оставляют пустым. СМИ посмотрели, как выдают паспорта РФ жителям Донбасса

В среду, 19 июня, около 50 человек из неподконтрольного Луганска получили паспорта РФ в Новошахтинском Ростовской области, в 20 км от российско-украинской границы. Об этом с места события сообщает «Громадське».

Так, людей привозят в пункт выдачи централизованно на автобусе в сопровождении двух «правоохранителей» в гражданской одежде. Те, кто сегодня получал паспорта, подавали документы за месяц.

«На автобусе с номерами "ЛНР" надпись "Специальные перевозки". В нем есть люди, которых не разрешают фотографировать и общаться с ними. По словам пассажиров, они выезжают из Луганска в 06:00 и до 13:00 обычно получают документы», - пишет издание.

Паспорта выдают в здании Новошахтинского клуба, которое оборудовали специально для этого в апреле 2019 года.

«Внутрь журналистов не пускают, однако те, кто уже получил документы, рассказывают, что внутри проверяют металлоискателем, потом объясняют, как заполнять документы, после этого играет гимн РФ, и "новоиспеченные" граждане приносят присягу», - говорится в сообщении.

Место прописки в паспортах РФ оставляют пустым. По законам России, получить регистрацию надо в течение недели, однако луганчане говорят, что им пообещали сделать исключение.

Многие из тех, кто приехал по паспорту РФ, уже имеют паспорт Украины и группировки «ЛНР№. Некоторые сразу подавали документы на загранпаспорт образца РФ. На вопрос, какие привилегии дает паспорт РФ, люди обычно отвечают: «Это престижно, таким образом мы имеем некий статус».

Сообщается, что второй пункт выдачи работает в Покровске Ростовской области. Туда везут людей из территории подконтрольной группировке «ДНР».

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