На Луганщине увеличилось количество заболевших после купания в озере

В Рубежанской городской больнице с предварительным диагнозом острый гастроэнтероколит остаются госпитализированными 38 человек, которые купались в озере Песочное. Об этом сообщает Луганский областной лабораторный центр МОЗ Украины.



Отмечается, что среди больных 32 ребенка, половина больных в возрасте от 1 до 4-х лет. Из 29 пострадавших жителей Рубежного, 6 - Северодонецка, 3 - Кременной.



Всех больных госпитализировали, им оказывается необходимая медицинская помощь.



Сообщается, что в городе продолжается эпидемиологическое расследование, поэтому горожан призывают воздержаться от купания в озере Песочном и максимально соблюдать правила личной гигиены на водоемах, особенно избегать проглатывания воды из водоемов.



18 июня после купания в озере Песочное в Рубежном на Луганщине в инфекционное отделение областного лабораторного центра Министерства здравоохранения госпитализировали 18 человек, 15 из которых - дети.