В Киеве проходит прощание с нардепом Тымчуком

В субботу, 22 июня, в Киеве прошли похороны народного депутата Дмитрия Тымчука, погибшего в результате выстрела в своей квартире. Об этом с места событий сообщает «Информатор».



Траурная церемония началась в 10.00 в Доме офицеров. Попрощаться с Тымчуком пришли близкие, коллеги, журналисты, военные. Церемонию сопровождал военный оркестр.



Проститься с нардепом также пришли председатель Верховной Рады Андрей Парубий, министр внутренних дел Арсен Аваков, экс-премьер Арсений Яценюк, министр образования Лилия Гриневич и экс-секретарь СНБО Александр Турчинов.





19 июня в Киеве был найден мертвым координатор группы «Информационное сопротивление», народный депутат фракции «Народный фронт» Дмитрий Тымчук. Предварительной рабочей версией следствия является то, что Тымчук застрелился при чистке наградного оружия – пистолета.



Уголовное производство открыто по статье 115 Уголовного кодекса «Умышленное убийство».





