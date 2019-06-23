Украинский военный погиб, еще восемь были ранены на Донбассе за сутки субботы

За минувшие сутки в результате обстрела на Донбассе один украинский военнослужащий погиб, восемь человек получили ранения. Об этом сообщает пресс-центра штаба операции Объединенных сил.



Всего боевиков обвинили в 31 случае нарушения режима прекращения огня, в том числе 8 раз — с применением запрещенных минскими соглашениями минометов калибра 120 и 82 миллиметров, а также гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.



В штабе ООС подчеркнули, что на каждый обстрел противник «получил адекватный ответ» из вооружения, не противоречащего Минским договоренностям.



Также в пресс-центре ООС сообщили, что в ходе проверки местности в секторе ответственности наблюдательного поста в районе Оленевки (Еленовки) Донецкой области подорвался на взрывном устройстве и погиб от полученных ранений боец 24-й отдельной механизированной бригады Сухопутных воск ВСУ.



«Интенсивный огонь врага исключил эвакуацию тела. Дежурными огневыми средствами был открыт огонь, противник понес потери. Продолжаются мероприятия по возвращению тела погибшего воина», — подыеркнули в штабе ООС.



По данным украинского штаба, сначала текущих суток боевики три раза обстреляли позиции Объединенных сил.