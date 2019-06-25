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«Чтобы РФ ушла из Донбасса». Тейлор назвал главную цель работы посольства США в Украине

25 июня 2019, 17:09

«Чтобы РФ ушла из Донбасса». Тейлор назвал главную цель работы посольства США в Украине

Временный поверенный по делам США в Украине Уильям Тейлор назвал главные приоритеты в работе американского посольства.

«Пока я в Украине, мы видим это как главный приоритет, чтобы Россия ушла из Донбасса», — приводит слова Тейлора корреспондент «Новостей Донбасса».

По словам дипломата, второй целью является преодоление коррупции в Украине. «Я настроен оптимистично, чтобы продолжать сотрудничество с гражданским обществом для достижения этой цели», — добавил Тейлор.

Говоря о разрешении конфликта на востоке Украины, Тейлор признал отсутствие в работе Трехсторонней контактной группы и «нормандского формата».

Он также напомнил, что одним из вариантов для достижения реализации «Минска» была инициатива о введении международной миротворческой миссии и временной администрации. Отметим, что с началом президентской гонки в Украине из политикума исчезли дискуссии о появлении «голубых касок» на Донбассе.

«Но все сводится к политической воли России. Это первая война, в которой должна победить Украины — чтобы россияне покинули Донбасс. Второе — это преодоление коррупции», — добавил Тейлор.

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