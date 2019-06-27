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Наблюдатели ОБСЕ попали под обстрел в Донецке

27 июня 2019, 08:26

Наблюдатели ОБСЕ попали под обстрел в Донецке

Наблюдатели Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ попали под обстрел в неподконтрольном украинским властям Донецке. Об этом сообщается в отчете миссии от 25 июня.

Находясь около автобусной остановки в микрорайоне Трудовские Петровского района Донецка, шестеро членов патруля СММ слышали свистящий звук срикошетившей пули на расстоянии 50 метров над ними, сразу за которым последовал звук выстрела из стрелкового оружия на неопределенном расстоянии к западу от позиции патруля.

Отмечается, что во время происшествия сотрудники миссии находились в бронированных автомобилях с открытыми дверями. На остановке также находились несколько мирных жителей. Наблюдатели немедленно покинули этот район.

Кроме того, днем 25 июня, управляя полетом мини-беспилотника около Золотого в Луганской области, наблюдатели слышали 7 выстрелов из стрелкового оружия на расстоянии примерно 500 метров к северу. По их оценке, огонь велся в направлении беспилотника, который пролетал на расстоянии около 500 метров севернее позиции патруля. Команда СММ благополучно приземлила беспилотник и немедленно покинула этот район.

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