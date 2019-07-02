Миссия ОБСЕ потеряла беспилотник в районе Золотого после обстрела

Специальная мониторинговая миссия (СММ) ОБСЕ снова потеряла беспилотник малого радиуса действия, пролетая над участком разведения в районе Золотого, после того, как беспилотник обстреляли из стрелкового оружия. Об этом сообщается в отчете миссии.



«Днем 29 июня, находясь на южной оконечности участка разведения в районе Золотого команда Миссии выполняла полет БПЛА малого радиуса действия над этим участком. Когда БПЛА пролетал над районом между передовыми позициями Вооруженных сил Украины и вооруженных формирований, ориентировочно в 250 м к юго-востоку от железнодорожного моста и примерно 1-2 км на северо-северо-запад от места расположения патруля СММ, команда Миссии слышала по крайней мере 5 очередей из стрелкового оружия ориентировочно за 1-2 км северо-северо-запад (по оценке, огонь был направлен на БПЛА). Сразу после того, как были выпущены эти очереди, команда СММ потеряла контроль над БПЛА», - говорится в отчете.



По оценке наблюдателей, огонь из стрелкового оружия, вероятно, попал в БПЛА, который вследствие этого упал. Патруль Миссии не смог вернуть аппарт.



Также в отчете СММ ОБСЕ сообщается о других случаях глушения беспилотников миссии над неподконтрольной территорией Донбасса.