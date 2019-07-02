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«Укрэнерго» заявило, что решение суда в пользу завода Коломойского-Пинчука заблокировало работу рынка электроэнергии

02 июля 2019, 12:37

«Укрэнерго» заявило, что решение суда в пользу завода Коломойского-Пинчука заблокировало работу рынка электроэнергии

Решение Окружного административного суда Киева относительно обеспечения иска «Никопольского завода ферросплавов» к Национальной комиссии, осуществляющей регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ), в виде приостановки постановлений регулятора по тарифам для НЭК «Укрэнерго» делает невозможным функционирование новой модели оптового рынка электрической энергии. Об этом говорится в сообщении пресс-службы «Укрэнерго».

«Решение Окружного административного суда Киева приведет к коллапсу нового рынка, поскольку приостановленные постановления регулятора были приняты именно в обеспечение новых алгоритмов работы рынка», — сказал глава «Укрэнерго» Всеволод Ковальчук.

Он отметил, что в новых тарифах, установленных для компании в июне, были учтены такие необходимые для обеспечения работы нового оптового рынка электроэнергии затраты как расходы э/э в магистральных сетях при передаче, компенсация за э/э, произведенную из возобновляемых источников энергии, стоимость вспомогательных услуг, предоставляемых генерируемыми компаниями для Объединенной энергосистемы (ОЭС) для обеспечения необходимого уровня резервов.

«Неприменение этих тарифов делает невозможным оплату электрической энергии, которая расходуется в магистральных сетях, компенсацию производителям, которые работают по "зеленым" тарифам, а также плату за вспомогательные услуги, то есть поддержку резервов в ОЭС, а значит, делает невозможным функционирование новой модели рынка», — подчеркнул Ковальчук.

Рынок электроэнергии должен был начать работу с 1 июля.

«Никопольский завод ферросплавов» контролируют группы «Приват» Игоря Коломойского и EastOne Виктора Пинчука.

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