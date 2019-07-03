Зеленский: Россия не демонстрирует добрую волю для урегулирования конфликта на Донбассе

Президент Украины Владимир Зеленский считает, что Россия не демонстрирует доброй воли для урегулирования этого конфликта. Об этом он сказал во время встречи со спецпредставителем США по вопросам Украины Куртом Волкером, передает пресс-служба президента.



Зеленский подчеркнул, что Украина полностью поддерживает политико-дипломатический путь урегулирования конфликта на Донбассе, свидетельством чего является перезапуск работы украинских представителей в Трехсторонней контактной группе, шаги в направлении активизации «нормандского формата» и разведения сил и средств в Станице Луганской.



«В то же время Россия не демонстрирует доброй воли для урегулирования конфликта. В частности, РФ не поддержала предложенное Украиной "Хлебное" перемирие, продолжаются обстрелы, в том числе, и автомобилей медицинской помощи, на временно оккупированной территории Донбасса ограничивается деятельность СММ ОБСЕ», — сказал президент Украины.