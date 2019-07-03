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Командование ООС призвало сохранить вещание украинских медиа на Донбассе и в Крыму

03 июля 2019, 14:34

Командование ООС призвало сохранить вещание украинских медиа на Донбассе и в Крыму

Командование и личный состав операции Объединенных сил призвали членов Национального совета Украины по вопросам телевидения и радиовещания как можно скорее принять решение о продлении разрешения на вещание радиостанции «Армия FM», а также других украиноязычных радиостанций и телеканалов, вещающих на территории Донецкой и Луганской областей, а также аннексированного Крыма.

«Украиноязычные телеканалы и радиостанции в районе проведения ООС — один из действенных средств противостояния информационной внешней агрессии, донесение до местных жителей, украинцев на временно оккупированных территориях, правдивой и оперативной информации», — отмчается в заявлении штаба ООС.

Там также напомнили, что из-за неприятия Нацсоветом решений о продлении разрешений, 11 июля «Армия FM» потеряет вещания в Горняке, Бахмутовке и на Чонгаре, а со 2 августа прекратится трансляция в Мариуполе, Бахмуте, Волновахе, Славянске, Краматорске , Светлодарске и Попасной.

«Это, фактически, большая часть покрытия "Армии FM" в районе проведения ООС», — поясняется в заявлении.

В штабе ООС выразили надежду и убеждение, что во время следующего заседания члены Нацсовета примут решение и предоставят соответствующие разрешения украинским медиа.

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