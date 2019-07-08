В Луганской области горняки шахты «Первомайскуголь» приостановили протест

Горняки шахты «Горная» государственного предприятия «Первомайскуголь» в Луганской области приостановили протест. 10 рабочих, которые находились под землей, выехали на поверхность. Об этом сообщил председатель Независимого профсоюза горняков Украины (НПГУ) Михаил Волынец на своей странице в Facebook.



Протест приостановлен, в связи с тем, что уже нет угрозы отключения шахты от электроэнергии, поэтому все горняки поднялись на поверхность.



«Сейчас ток на предприятие подается только на жизненно-необходимое обеспечение шахты для поддержки работы водоотведения, четыре раза в сутки (каждую смену) по одному часу. Как сообщил мне председатель первичной профсоюзной организации НПГУ предприятия Виктор Видишь, сейчас решается вопрос заключения соглашения о поставках электроэнергии на предприятие. Он надеется, что рудник в ближайшее время заработает в обычном режиме», - написал Волынец.



Протест шахтеров в связи с отключением предприятия от электроснабжения длился с 1 июля на горизонте 700 метров.