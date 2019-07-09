Министра энергетики подозревают в сокрытии более 1 млн долларов

Министру энергетики и угольной промышленности Игорю Насалику сообщено о подозрении в указании недостоверной информации в декларациях о доходах в 2015 — 2018 годах. Об этом сообщает пресс-служба Специальной антикоррупционной прокуратуры.



Имя министра в сообщении САП не указывается.



По данным детективов НАБУ, подозреваемый не задекларировал 1,249 млн долларов, полученные взаймы в 2014 году.



Ему инкриминируют ст. 366-1 Уголовного кодекса Украины (представление субъектом декларирования заведомо недостоверных сведений).



Санкция статьи предусматривает наказание в виде штрафа от 2500 до 3 тысяч необлагаемых минимумов доходов граждан или общественных работ на срок от 150 до 240 сорока часов, либо лишение свободы на срок до двух лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет.