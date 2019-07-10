Дело Ефремова передали в Киев

Верховный суд постановил, что продление срока содержания под стражей для бывшего нардепа от Партии регионов Александра Ефремова будет рассматривать Киевский апелляционный суд. Об этом сообщае «Украинская правда» со ссылкой на пресс-службу суда.



Адвокаты Ефремова подали в Луганский апелляционный суд жалобу на решение Старобельского районного суда Луганской области от 19 июня этого года о продлении срока содержания под стражей.



Однако в Луганском апелляционном суде нет возможности определить коллегию судей для рассмотрения жалобы, поэтому Верховный суд удовлетворил прошение и направил дело в Киевский апелляционный суд.



«19 июня Ефремову продлили срок содержания под стражей до 17 августа. Накануне Конституционный суд отменил норму, по которой было невозможно оспаривать продолжение содержания под стражей, если дело находится в суде. Конечно, мы сразу этим воспользовались и направили жалобу в Луганский апелляционный суд», - рассказал адвокат Ефремова Евгений Солодко.



По его словам, дата заседания суда пока не определена. Защита намеренна просить о проведении судебного заседания в формате видеоконференцсвязи.