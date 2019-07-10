Неподконтрольную часть Донетчины поделили на 20 громад

Неподконтрольные властям территории Донецкой области поделены на 20 потенциальных объединенных территориальных громад (ОТГ). Соответствующие изменения в Перспективный план формирования ОТГ Донетчины принял Кабинет министров, сообщает Донецкий центр развития местного самоуправления.



Вместе с неподконтрольными территориями в Донецкой области будет создано 65 ОТГ.



«Об осуществлении реформ на оккупированной территории речи пока не идет — децентрализация возможна только после возвращения туда украинской власти», — сообщают в центре.



План предусматривает создание Харцызской городской ОТГ, в которую войдет город Зугрэс, а в Донецкую городскую ОТГ — город Моспино.



«Потенциальные ОТГ на временно неподконтрольной территории считаются способными по старым экономически социальными показателями, которым уже более пяти лет. Пока нет возможности получить достоверную информацию о состоянии экономики в этой части Донецкой области. А значит, форматы объединенных громад, предложенных в новом перспективном плане, могут быть откорректированы в дальнейшем», — прокомментировал Максим Ткач, советник по вопросам децентрализации Донецкого ЦРМС.



Сейчас в Донецкой области функционируют 11 ОТГ. Еще 7 ОТГ ждут от Центральной избирательной комиссии назначение первых выборов.