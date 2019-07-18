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В России увеличивают число пунктов выдачи паспортов жителям Донбасса

18 июля 2019, 16:29

В России увеличивают число пунктов выдачи паспортов жителям Донбасса

В Ростовской области России увеличивается количество пунктов выдачи российских паспортов жителям отдельных районов Донецкой и Луганской областей. Об этом заявил заместитель председателя комитета Госдумы РФ по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Виктор Водолацкий, передает ТАСС.

По его словам, вчера было открыто еще два пункта выдачи в Матвеевом Кургане и Донецке Ростовской области, а в ближайшие несколько месяцев откроется еще четыре. «Итого, вместо двух на сегодняшний день, будет работать восемь пунктов выдачи паспортов на территории Ростовской области», — добавил он.

Водолацкий уточнил, что открытие новых пунктов запланировано на конец августа — сентябрь. 

«Это значительно увеличит оборот. Сегодня выдается где-то примерно 500 паспортов в день, при тех задачах, которые сегодня перед ними стоят, значит, будет выдаваться где-то 4-5 тысяч паспортов», — подчеркнул он.

24 апреля президент России Владимир Путин подписал указ, упрощающий получение российского гражданства для жителей отдельных районов Донецкой и Луганской областей, которые контролируются группировками «ДНР» и «ЛНР». 

Власти Украины сочли такие действия новым витком агрессии и оккупации территории, а также нарушением Минских соглашений. Выдачу паспортов Россией также раскритиковали страны Запада.

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