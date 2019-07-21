Штаб ООС: Первый день «тишины» на Донбассе продолжается без обстрелов

Незаконные вооруженные формирования прекратили стрелять на Донбассе и с начала текущих суток, 21 июля, нарушений режима «тишины» не было. Об этом говорится на странице Операции Объединенных сил в соцсети Facebook.



«С начала текущих суток обстрелов позиций Объединенных сил не зафиксировано», - сообщили в пресс-центре.



Ранее сообщалось, что двое украинских военнослужащих получили ранения в результате обстрелов на Донбассу в субботу, 20 июля.

17 июля в Минске была достигнута договоренность, что с 00:01 21 июля начинается бессрочный запрет на обстрелы.



Договоренность о бессрочном прекращении огня на Донбассе впервые предусматривает запрет на любое ведение огня и ответственность сторон за его нарушение.