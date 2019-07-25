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Встреча Зеленского с премьер-министром Великобритании возможна после «Брекзита»

25 июля 2019, 08:45

Встреча Зеленского с премьер-министром Великобритании возможна после «Брекзита»

Подготовка встречи нового премьер-министра Великобритании Бориса Джонсона и президента Украины Владимира Зеленского начнется после того, как Лондон завершит процедуру «Брекзита». Об этом посол Украины в Великобритании Наталья Галибаренко рассказала в эфире «Радио Свобода».

«Мы, конечно, очень хотели бы организовать этот визит в удобное для обеих сторон время. Мы, конечно, объективно даем время Великобритании на реализацию "Брекзита" до 31 октября, но после того момента, думаю, будем делать все для того, чтобы организовать полноценный двусторонний контакт между двумя лидерами», — сказала она.

Галибаренко напомнила, что Борис Джонсон дважды посещал Украину, когда был министром иностранных дел Великобритании.

«Он знает о нашей специфике, знает о вооруженном конфликте с россиянами, об аннексии Крыма, и мы всегда могли рассчитывать на его поддержку», — отметила посол.

Бывший глава МИД Великобритании и новоизбранный лидер Консервативной партии Борис Джонсон официально стал новым премьер-министром страны, заменив на этой должности Терезу Мэй.

Джонсон ушел из правительства из-за разногласий с Мэй по поводу «Брекзита». Он выступает за выход из ЕС в октябре 2019 года, даже если Лондон не сможет договориться о сделке с Брюсселем.

Президент Украины Владимир Зеленский предлагал расширить «нормандский формат» переговоров по урегулированию на Донбассе, пригласив США и Великобританию.

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