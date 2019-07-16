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У Зеленского заверили, что не отказываются от расширения формата переговоров по Донбассу

16 июля 2019, 11:34

У Зеленского заверили, что не отказываются от расширения формата переговоров по Донбассу

Президент Украины Владимир Зеленский не отказывается от расширения формата переговоров по урегулированию ситуации на Донбассе, однако для этого необходима поддержка Верховной Рады. Об этом заявил представитель президента в парламенте Руслан Стефанчук в эфире программы «Свобода слова» на телеканале ICTV в понедельник вечером.

«Есть целый перечень мероприятий, которые касаются, в том числе, и расширения формата, и вопроса переговоров», — отметил он.

Стефанчук напомнил, что на прошлой неделе состоялся первый телефонный разговор между президентами Украины и России. «Для того, чтобы вести переговоры, нужно начать говорить», — подчеркнул он.

Также, по словам Стефанчука, нарабатывается план командой президента в минском формате.

«В случае получения своей оценки народом Украины в парламенте, безусловно, он может иметь более действенный вариант. Потому что много вопросов решаются законодательными инициативами», — резюмировал представитель президента в парламенте.

Расширить формат переговоров по Донбассу путем приглашения США и Великобритании Владимир Зеленский предлагал во время предвыборной кампании как кандидат в президенты.

Сейчас в «нормандском формате» участвуют Украина, Германия, Франция и Россия.

На прошлой неделе Владимир Зеленский в видеообращении предложил президенту РФ Владимру Путину провести встречу в Минске в расширеном формате.

После этого Путин заявил о готовности обсудить расширение «нормандского формата» после парламентских выборов в Украине.

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