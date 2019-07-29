Представитель президента заявил, что «Слуга народа» самостоятельно сформирует Кабмин

Партия «Слуга народа» планирует самостоятельно сформировать Кабинет министров. Об этом в интервью «РБК-Украина» заявил представитель президента в правительстве Андрей Герус.



«Коалиция уже есть, монобольшинство», — сказал он. По словам Геруса, она «заберет все министерские кресла».



«<...> нет такого, чтобы оппозиция была в правительстве. В парламенте, думаю, некоторые комитеты отдадут оппозиции, чтобы ни у кого не было сомнений в демократичности новой власти, какие именно, пока не знаю», — добавил он.



На вопрос, войдет ли «Голос» в коалицию, Герус ответил, что это будет зависеть от самой партии Святослава Вакарчука.