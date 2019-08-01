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СМИ: Президентскую кампанию Ляшко финансировали менеджеры Ахметова и ясновидящая

01 августа 2019, 09:07

СМИ: Президентскую кампанию Ляшко финансировали менеджеры Ахметова и ясновидящая

В I квартале 2019 года пять спонсоров перечислили Радикальной партии Олега Ляшко более 1,5 миллиона гривен каждый. Об этом сообщает Bihus.info.

В этот период Ляшко участвовал в президентских выборах, на которых в итоге занял седьмое место (5,48%).

Наибольшее пожертвование — 1,65 миллиона гривен — сделал Юрий Зинченко. Ранее он работал генеральным директором Харцызского трубного завода, Мариупольского металлургического комбината имени Ильича, а также в корпорации «Метинвест», бенефициаром которых является миллиардер Ринат Ахметов.

В феврале 2018 года Зинченко возглавил исполнительный комитет Радикальной партии. Полномочия председателя исполкома он оставил спустя две недели после первого тура президентских выборов. Как подчеркивает Bihus.info, во время пребывания на этом посту Зинченко называли «ахметовским куратором» избирательных кампаний Ляшко.

Вторым крупнейшим донором Радикальной партии стал Антон Гливинский, который внес также 1,65 миллиона гривен. Он более 12 лет работал в компаниях Ахметова СКМ и «Эста Холдинг».

1,6 миллионов гривен политсила Ляшко получила от Александра Голтвенко, который в 2015–2018 годах занимал должность первого заместителя городского головы Мариуполя, а до этого работал на руководящих должностях в «Метинвесте» и на комбинате имени Ильича.

Еще более 1,5 миллиона гривен пожертвовал действующий заместитель мэра Мариуполя Михаил Когут. Эта сумма на 200 тысяч гривен превышает все его официальные доходы и задекларированные денежные сбережения за 2018 год. До прихода в горисполком Когут также работал на предприятиях Ахметова.

Исключением в рядах менеджеров-спонсоров является ясновидящая из города Вишневое Киевской области Наталья Эристави. Она перечислила Радикальной партии 1,65 миллиона гривен, однако большая часть этих денег была возвращена, вероятно, из-за наличия у гадалки налогового долга. Большие пожертвования на счет партии Ляшко Эристави делает не впервые — в 2018 году она перевила партии почти 1,3 миллиона гривен.

Сам Ляшко в разговоре с журналистом Bihus.Info отрицал, что его политсилу финансирует Ринат Ахметов.

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Радикальная партия
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