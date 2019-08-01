Украинские саперы начали разминирование территории около моста в Станице Луганской

Фото: Станично-Луганская РГА

Саперы Государственной службы по чрезвычайным ситуациям Украины сегодня приступили к разминированию территории, прилегающей к мосту в районе пункта пропуска «Станица Луганская». Об этом сообщила Станично-Луганская районная государственная администрация.



«Это следующий шаг с нашей стороны для ремонта моста», — отмечается в сообщении.

Договоренность о восстановлении моста в Станице Луганской, расположенном на линии соприкосновения, была достигнута во время заседания Трехсторонней контактной группы по урегулированию конфликта на Донбассе. В частности, сторонам удалось согласовать дорожную карту восстановления моста, и уже с 1 августа было решено начать в этом районе разминирование как предварительный этап ремонтных работ.