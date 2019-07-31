ТКГ договорилась о начале разминирования возле моста у Станицы Луганской

На заседании Трехсторонней контактной группы (ТКГ) по урегулированию ситуации на Донбассе в среду в Минске стороны договорились о начале разминирования прилегающих к мосту в Станице Луганской территорий с четверга, 1 августа. Об этом сообщает пресс-секретарь представителя Украины в ТКГ, второго президента Украины Леонида Кучмы Дарка Олифер.



«Украинская сторона предоставила свои предложения по ремонту моста в Станице Луганской. Достигнута договоренность о начале разминирования прилегающих к мосту территорий с завтрашнего дня», - написала она.



При этом Олифер подчеркнула, что началу ремонта на мосту должен быть убран блокпост и символы квазигруппировок незаконных вооруженных формирований отдельных районов Донецкой и Луганской областей, а последующий демонтаж фортификационных сооружений в районе Станицы Луганской должен быть одновременным и зеркальным.



Помимо этого, проинформировала пресс-секретарь Кучмы, ТКГ констатировала, что в целом объявленный 21 июля режим тишины на Донбассе сохраняется и за этот период не было жертв среди мирных жителей.



«Вместе с тем не выполняются договоренности о предоставлении безопасного доступа СММ ОБСЕ на территории ОРДЛО», - добавила она.