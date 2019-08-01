Шахты «Торецкугля» отключили от электроэнергии за долги

Шахты государственного предприятия «Торецкуголь» отключили от энергоснабжения за долги, написал в Facebook представитель президента в Кабинете министров Андрей Герус.



«Вчера в 13:00 на шахтах государственного предприятия "Торецкуголь" была отключена электроэнергия, в частности отключены турбокомпрессоры и клетевой подъем, что делает невозможной добычу угля. Электроэнергия в себестоимости на этом предприятии составляет 42% от всех затрат», - написал Герус.



При этом он подчеркнул, что сумма долга предприятия составляет 52,5 млн гривен.



По его словам, электроэнергия в себестоимости на данном предприятии составляет 42% от всех затрат.



«С "реформой" тариф на электроэнергию в июле вырос на 32% (с 2,83 грн до 3,73 грн за кВт*ч)», — отметил представитель президента.



Он обвинил Министерство энергетики в «полном бездействии и отсутствии интереса к решению проблемы» из-за ситуации, которая сложилась с «Торецкуглем».