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Глава ГПСУ: На линии соприкосновения на Донбассе нет контрабанды, потому что нет границы

02 августа 2019, 10:29

Глава ГПСУ: На линии соприкосновения на Донбассе нет контрабанды, потому что нет границы

На линии соприкосновения на Донбассе де-юре нет контрабанды, так как нет государственной границы. Об этом в интервью «BBC News Украина» сказал глава Госпогранслужбы Украины Сергей Дейнеко.

«Но хочу уточнить, что на линии разграничения нет контрабанды, потому что там нет государственной границы. Поэтому с точки зрения законодательства — не так легко привлечь к ответственности и конфисковать», — сказал он.

При этом Дейнеко отметил, что на Донбассе есть специальные подразделения, которые выявляют нарушения, связанные с незаконным провозом товара через линию соприкосновения.

«У нас очень принципиальная позиция. Когда коллеги задерживают пограничника, который нарушает закон, я звоню и говорю: спасибо. Я готов просить суд назначить максимальное наказание и моя позиция не изменится», — подчеркнул глава ГПСУ.

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