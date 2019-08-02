В Луганской области возобновили работу все три водоканала, ранее отключенные за долги

В Луганской области Лисичанскому водоканалу восстановили электроснабжение, которое было отключено из-за задолженности за электроэнергию. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-службу ООО «Луганское энергетическое объединение».



«Мы получили гарантийные письма от Лисичанского водоканала, также они оплатили штрафные санкции. Поэтому вчера мы их подключили», - сказали в пресс-службе.



В Луганской области три водоканала были отключены от энергоснабжения из-за большой задолженности.



После обеда 1 августа сообщалось, что двум водоканалам возобновили электроснабжение.