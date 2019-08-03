Чиновник Краматорского горсовета задержан по подозрению в вымогательстве

В Краматорске по подозрению во взяточничестве задержан замначальника управления образования городского совета. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Донецкой области.



По данным следствия, чиновник вымогал у инженера средства в размере 10% от стоимости работ по договору подряда по ремонту кровли одной из городских школ.



Сейчас решается вопрос об избрании чиновнику меры пресечения в виде содержания под стражей.



В отношении его ведется уголовное производство по ч. 3 ст. 368 УК — получение неправомерной выгоды служебным лицом, которое занимает соответствующее положение, соединенное с вымогательства неправомерной выгоды.