Боевики не дают разминировать участок моста в Станице Луганской

В районе Станицы Луганской продолжается разминирование территории вокруг моста. Однако боевики «ЛНР» не допускают украинских военнослужащих на подконтрольным им участок моста для очищения от мин.



Как сообщил начальник Генерального штаба, главнокомандующий Вооруженных сил Руслан Хомчак, украинские военнослужащие практически завершили мероприятия по разминированию на своем участке.



«Мы почти завершили наш участок, кроме участка разрушенного моста, куда пока еще нет доступа для наших военнослужащих», — сказал он на совестном с президентом Владимиром Зеленским брифинге 7 августа.

Трехсторонняя контактная группа договорилась о начале разминирования прилегающих к мосту в Станице Луганской территорий с четверга, 1 августа.



Разминирование проводится для подготовки к восстановлению моста вблизи Станицы Луганской, где находится пункт пропуска с неподконтрольной территорией.



«Станица Луганская» — единственный на территории Луганской области пункт пропуска. Это также единственный на Донбассе исключительно пешеходный пункт пропуска.