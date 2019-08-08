Представители «АрселорМиттал Кривой Рог» провели встречу с президентом Владимиром Зеленским, во время которой договорились об увеличении инвестиций в сферу защиты окружающей среды. В ответ СБУ разморозит инвестиционный проект компании на 150 млн долларов. Об этом сообщает пресс-служба «АрселорМиттал».



«Топ-менеджеры АрселорМиттал Кривой Рог встретились в конце июля с главой государства Владимиром Зеленским, а на днях провели переговоры с представителями Офиса Президента Украины, обсудив возможности улучшения экологической ситуации и внедрения социальных проектов в Кривом Роге. В результате стороны договорились о пяти шагах», - говорится в сообщении.



В частности, «АрселорМиттал» согласился инвестировать 1,8 млрд долларов в модернизацию предприятия. Эти инвестиции позволят сократить количество выбросов в атмосферу на 50-55%.



«Кроме этого, предприятие подготовило план краткосрочных инициатив по снижению нагрузки на окружающую среду по итогам визита главы государства в Кривой Рог 12 июля. План был передан лично президенту Украины во время встречи, он предусматривает уменьшение выбросов в атмосферу на 10-15% в ближайшие несколько месяцев», - добавляют в компании.



Кроме этого, АрселорМиттал Кривой Рог инвестирует 50 млн гривен (по 25 млн гривен — в 2019-м и 2020 годах) в капитальный ремонт стадиона «Металлург» в Кривом Роге.



«Офис президента также высказал заинтересованность в строительстве новых бетонных дорог в стране с использованием шлаков металлургического производства. Это даст возможность создать качественную инфраструктуру в регионах и разгрузить шлаковые отвалы на металлургических предприятиях. Стратегическим партнером государства в этом направлении готов выступить АрселорМиттал Кривой Рог», — говорится в заявлении.