Новости Донбасса
novosti.dn.ua
БЕСПЛАТНО – В App Store
скачать
Выборы 2019 Азовское море Донецк Мариуполь Славянск Макеевка Луганск Краматорск

СБУ — «АрселорМиттал»: Договорились об улучшении экологии, ремонте стадиона и дорогах из шлаковых отвалов

08 августа 2019, 11:22

СБУ — «АрселорМиттал»: Договорились об улучшении экологии, ремонте стадиона и дорогах из шлаковых отвалов

Представители «АрселорМиттал Кривой Рог» провели встречу с президентом Владимиром Зеленским, во время которой договорились об увеличении инвестиций в сферу защиты окружающей среды. В ответ СБУ разморозит инвестиционный проект компании на 150 млн долларов. Об этом сообщает пресс-служба «АрселорМиттал».

«Топ-менеджеры АрселорМиттал Кривой Рог встретились в конце июля с главой государства Владимиром Зеленским, а на днях провели переговоры с представителями Офиса Президента Украины, обсудив возможности улучшения экологической ситуации и внедрения социальных проектов в Кривом Роге. В результате стороны договорились о пяти шагах», - говорится в сообщении.

В частности, «АрселорМиттал» согласился инвестировать 1,8 млрд долларов в модернизацию предприятия. Эти инвестиции позволят сократить количество выбросов в атмосферу на 50-55%.

«Кроме этого, предприятие подготовило план краткосрочных инициатив по снижению нагрузки на окружающую среду по итогам визита главы государства в Кривой Рог 12 июля. План был передан лично президенту Украины во время встречи, он предусматривает уменьшение выбросов в атмосферу на 10-15% в ближайшие несколько месяцев», - добавляют в компании.

Кроме этого, АрселорМиттал Кривой Рог инвестирует 50 млн гривен (по 25 млн гривен — в 2019-м и 2020 годах) в капитальный ремонт стадиона «Металлург» в Кривом Роге.

«Офис президента также высказал заинтересованность в строительстве новых бетонных дорог в стране с использованием шлаков металлургического производства. Это даст возможность создать качественную инфраструктуру в регионах и разгрузить шлаковые отвалы на металлургических предприятиях. Стратегическим партнером государства в этом направлении готов выступить АрселорМиттал Кривой Рог», — говорится в заявлении.

ТЕМЫ

Организации
СБУ АрселорМиттал Кривой Рог
Прочее
Экология
НОВОСТИ ДОНЕЦК / ЛУГАНСК ВСЕ
12:14
«ДНР»: В Шахтерске мужчина взорвал гранату в подъезде, трое получили ранения
08:34
«ЛНР»: На пункте пропуска «Станица Луганская» произошло ДТП, есть пострадавшие
23:31
Эскалация, спешка к нормандской встрече и приглашение Зеленского в Луганск. Главное за день
18:13
В СБУ объяснили, почему не задержали переговорщиков «ЛНР» возле Станицы Луганской
14:18
«С четырех утра ждут». В ОБСЕ рассказали о ситуации на блокпостах «ДНР»
12:10
«ДНР» временно запретила заходить в лес
10:32
«ДНР» передала завод «Силур» частной компании. Похоже, она из Ростова и ей всего год
23:06
Главные события неподконтрольного Донбасса за день
13:31
Коломойский предложил путь решения «гражданского конфликта» на Донбассе
11:20
В Донецке сохранилась сеть общественников, которая помогает людям с ВИЧ. Для «ДНР» она «полулегальная»
22:42
Главные события 5 августа в подконтрольных «ДНР/ЛНР» районах
14:56
В Донецке показали последствия шторма
12:40
В Донецке рассказали о сложностях поездки в Европу с загранпаспортом РФ
10:52
Долг в 9 миллиардов рублей. В «ДНР» оценили возможность повышения тарифов на ЖКХ
23:45
Главные новости Донбасса за неделю
все новости
12:17
В Бахмуте эвакуировали горсовет из-за сообщения о «минировании»
12:14
«ДНР»: В Шахтерске мужчина взорвал гранату в подъезде, трое получили ранения
11:22
СБУ — «АрселорМиттал»: Договорились об улучшении экологии, ремонте стадиона и дорогах из шлаковых отвалов
11:07
Зеленский: Земельная реформа будет проведена до конца года, а в 2020-м – создан рынок земли
10:54
Зеленский пообещал разрешить казино в пятизвездочных отелях
10:41
Горняки шахты «Селидовуголь» перекрыли дорогу Покровск-Курахово
10:25
В Киеве будут судить ветерана АТО, который прострелил ногу журналисту
09:37
Красный крест отправил на неподконтрольный Донбасс более 230 тонн гумпомощи
09:19
ОБСЕ обнаружила новые мины под Мариуполем
08:52
СМИ: Ефремов сидел в СИЗО с человеком, который поучаствовал в его освобождении
08:34
«ЛНР»: На пункте пропуска «Станица Луганская» произошло ДТП, есть пострадавшие
08:13
Штаб ООС зафиксировал 10 нарушений режима «тишины» за минувшие сутки
23:31
Эскалация, спешка к нормандской встрече и приглашение Зеленского в Луганск. Главное за день
23:01
ОБСЕ: Решение суда в споре «Громадського» и С14 создает неблагоприятный прецедент
22:18
В ЕС сделали заявление из-за обострения ситуации на Донбассе
все новости
ВИДЕО
Донбасс сегодня: Россия потеряет «ДНР» из-за нефти и газа ►
03 августа, 21:03
«Не тупи — поступи». Дочь вратаря «Шахтера» призвала абитуриентов из Донецка выбирать украинские вузы
02 августа, 15:05
Луганская «Заря» вышла в третий раунд квалификации Лиги Европы
01 августа, 20:49
Эта версия сайта создана при поддержке фонда Freedom House Ukraine.

«Новости Донбасса» © 2019 Все права защищены. Использование материалов сайта разрешается при условии ссылки (для интернет-изданий - гиперссылки) на сайт novosti.dn.ua.

Все материалы, которые размещены на данном сайте со ссылкой на агентство «Интерфакс-Украина», не подлежат последующему воспроизведению и /или распространению в любой форме, кроме как с письменного разрешения агентства «Интерфакс-Украина».
Политика сайтаПолитика конфиденциальностиРекламаКонтактыРедакция