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В ОБСЕ рассказали, как в Алчевске получают «паспорта ЛНР»

11 августа 2019, 17:53

В ОБСЕ рассказали, как в Алчевске получают «паспорта ЛНР»

В неподконтрольном украинскому правительству Алчевске люди стояли в очереди за «паспортами ЛНР», чтобы в дальнейшем получить российские паспорта по упрощенной процедуре. Об этом говорится в отчете Специальной мониторинговой миссии (СММ) ОБСЕ в Украине.

Патруль миссии насчитал в очереди около 30 человек.

«Женщина (35 лет) из очереди рассказала, что ждет уже час и офис принимает только по 4-5 заявлений в день. Мужчина (25 лет) сказал, что подает документы для получения «паспорта», выдаваемого вооруженными формированиями, для дальнейшего получения паспорта гражданина Российской Федерации, где он живет и работает с 2014 года», - говорится в отчете.

Также наблюдатели ОБСЕ видели женщину 55 лет, мальчика 14 лет и трех мужчин в возрасте от 25 до 35 лет, которые выходили из указанного здания с «паспортами ЛНР» в руках.

14 июня 2019 года в России начали выдавать российские паспорта жителям неподконтрольных территорий Донецкой и Луганской областей. Министерство иностранных дел Украины считает провокационным актом выдачу паспортов РФ жителям оккупированных территорий Донбасса.

В конце июля в России заявили, что паспорта РФ получили около 7 тысяч жителей Донбасса.

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