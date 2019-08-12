Новым главой Житомирской ОГА стал бывший замглавы СБУ Донетчины

Президент Украины Владимир Зеленский назначил главой Житомирской областной государственной администрации Виталия Бунечко.



Бунечко раньше работал первым заместителем главного управления СБУ в Донецкой и Луганской областях.



Зеленский представил нового главу Житомирской ОГА во время рабочей поездки в Житомирскую область в понедельник.



В свою очередь новоназначенный глава ОГА пообещал, что его работа будет базироваться на принципах открытости и публичности, пообещал уничтожить коррупцию и привлечь инвесторов.



Бунечко родился в 1973 году в городе Сарны Ровенской области. В 1995-м окончил исторический факультет Волынского университета им. Леси Украинки, спустя два года - академию СБУ по специальности правоведение.



Согласно декларации за 2018 год, Бунечко прописан в Киеве, но до недавнего времени проживал якобы в поселке Приморское, который находится между Мариуполем и Широкино.



Из задекларированного имущества у чиновника - двое наручных часов Frank Muller и Zenit. Его зарплата за прошлый год составила 365 409 гривен. Из наличности у Бунечко задекларировано 39 тысяч долларов и 32 тысячи евро.