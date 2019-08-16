Главу «Индустриального союза Донбасса» приговорили к девяти годам колонии в России

Московский городской суд признал виновным в мошенничестве в особо крупном размере (части 4 статьи 159 УК РФ) генерального директора корпорации «Индустриальный союз Донбасса» и бывшего владельца футбольного клуба «Кубань» Олега Мкртчана и приговорил его к девяти годам колонии общего режима, передает «Интерфакс».



Кроме того, Мкртчана оштрафовали на 900 тысяч рублей.



Судебный процесс проходил в закрытом режиме из-за того, что в материалах дела присутствовали секретные документы. По этой же причине суд огласил только резолютивную часть приговора.



Следствие и суд утверждают, что Мкртчан организовал хищение кредитных денежных средств «Внешэкономбанка», выделенных для развития корпорации, на сумму более 1 млрд рублей.



Адвокат осужденного Игорь Поповский говорил, что в деле речь идет о хищении 2,5 млрд долларов.



Мосгорсуд также удовлетворил гражданский иск стороны, которая назвалась потерпевшей - некоммерческой организации «Фонд промышленных активов» на сумму более 199 млрд рублей.



По словам Музыченко, до исполнения приговора под арестом останется имущество Мкртчана, в том числе автомобиль, а также денежные средства в сумме 1,5 млн рублей, более 40 тысяч долларов, 14 тысяч евро.



Защита намерена обжаловать приговор.

О задержании Олега Мкртчана стало известно 7 февраля.



Олег Мкртчан родился в Армавире, Краснодарский край, РФ. Он являлся учредителем донецкого футбольного клуба «Металлург», который был расформирован в 2015 году. Владел миноритарным пакетом в 25% акций ИСД и, по информации МК, имел отношение к управлению металлургическим комбинатом в подконтрольном группировке «ЛНР» Алчевске.



В конце ноября ИСД заявила о фактической потере контроля над комбинатом.



По информации РБК, в 2010 году российские инвесторы во главе с одним из основателей Evraz Александром Катуниным привлекли 8 миллиардов долларов Внешэкономбанка для покупки акций ИСД.



С 2014 года с Катуниным судится другой российский банк – ВТБ – обвиняя бизнесмена в отмывании денег.



По данным Forbes и «Коммерсанта», акции ИСД сейчас держит в интересах Внешэкономбанка инвесткомпания «Варданян, Бройтман и партнеры».



В Внешэкономбанке отказываются комментировать переход предприятий под «внешнее управление» представителей «ЛНР».