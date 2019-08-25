Глава ДонОГА: В моем Донецке нет комендантского часа и вооруженных людей

Глава Донецкой областной госадминистрации Павел Кириленко опубликовал поздравление со 150-летием города Донецка.



«Мой Донецк - мирный и шумный. Он своенравный, знает цену словам и не прощает фальши. Упорно работает. Удивляет уютом и чистотой. Уверенно смотрит в будущее. В моем Донецке нет комендантского часа. Вооруженных людей на улицах. Нет унижения и страха, разлитого в воздухе. Я точно знаю, что вернусь в свой Донецк - вместе с тысячами тех, кто не представляет без него своей жизни. И сделаю все от меня зависящее, чтобы это произошло как можно быстрее», - говорится в поздравлении.



Глава ДонОГА подчеркнул, что день города – особый и личный праздник.

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