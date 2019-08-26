Еще меньше иностранной помощи. Новые санкции США против России вступили в силу

Соединенные Штаты Америки расширили санкции, введенные против властей России за отравление в Англии бывшего двойного агента Сергея Скрипаля и его дочери Юлии. Второй пакет ограничительных мер, связанных с этим инцидентом, вступил в силу сегодня. На сайте Федерального реестра США размещен соответствующий документ, подготовленный министерством финансов, пишет DW.

Администрация США призвала международные финансовые организации отказаться от предоставления и продления любых кредитов для России, а также финансовой и технической помощи. Кроме того, Вашингтон запретил американским банкам участвовать в первичной продаже суверенного долга не в рублях и предоставлять нерублевые кредиты российскому правительству.

Ограничения также касаются лицензирования экспорта товаров и технологий, контролируемых министерством торговли США в рамках борьбы с распространением химического и биологического оружия.

Эти меры, по мнению администрации США, позволят ограничить доступ России к миллиардам долларов от двусторонней торговли с США. Новые санкции останутся в силе по меньшей мере 12 месяцев.