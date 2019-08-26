«Большой брат» уже следит за депутатами Рады ►

Партия президента Зеленского «Слуга народа» будет использовать искусственный интеллект, чтобы отслеживать «аномалии» во время голосования своих депутатов в Раде. Но система отслеживания аномалий в голосованиях депутатов и другой обширной аналитики их деятельности в Украине уже существует. Ознакомится с результатами такого мониторинга могут все желающие.



В сюжете ОТВД журналисты рассказывают, как с помощью интернета можно отследить активность того или иного депутата или партию. Первый сервис, который позволит это сделать, - это сайт Верховной Рады Украины. Второй – сайт rada4you.org, который в 2014 году запустила гражданская сеть «ОПОРА». Еще один сайт, запущенный движением «ЧЕСНО», позволяет увидеть, кто из депутатов сдал депутатскую отчетность. А кто - нет, и что указано в этих отчетах.



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