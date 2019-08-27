Парубий заявил о блокировке тестирования сенсорной кнопки в Раде силовиками

Председатель Верховной Рады восьмого созыва, избранный народным депутатом от партии «Европейская солидарность» Андрей Парубий заявил о блокировании СБУ и ГБР процесса запуска сенсорной кнопки для голосования. Об этом он сказал на брифинге во вторник в Киеве, передает «Интерфакс-Украина».



«За 10 минут до того, как должно было начаться общее тестирование, когда 450 работников Верховной Рады готовы были зайти в зал и провести это тестирование, в помещение Верховной Рады без приглашения, без официального предупреждения, без решения суда зашли 12 следователей, работников Службы безопасности Украины и Государственного бюро расследований. Они зашли в компьютерный центр, сказали, что проводятся следственные действия и заблокировали работу компьютерного центра и дали указания силовым подразделениям не впускать никого из представителей Аппарата в зал», - рассказал он.



По его словам, представители СБУ и ГБР заблокировали работу 23 августа.



Парубий расценил действия представителей силовых структур как «грубое вмешательство в работу наивысшего государственного органа Украины».