Меркель и Путин обсудили подготовку встречи «нормандской четверки»

Канцлер Германии Ангела Меркель и президент России Владимир Путин в телефонном разговоре обсудили подготовку к саммиту «нормандской четверки». Об этом сообщил представитель правительства ФРГ Штеффен Зайберт, передает «Интерфакс-Украина» со ссылкой на Bloomberg.



Переговоры Меркель и Путина состоялись в четверг, 29 августа.



По словам Зайберта, Меркель также призвала Путина активизировать переговоры по вопросу транзита газа через территорию Украины.



Накануне Зайберт заявил, что Берлин пока не может назвать конкретной даты саммита «нормандской четверки» по Украине, но подготовка идет.



Ранее канцлер Германии Ангела Меркель подтвердила стремление в скором времени провести саммит «нормандской четверки» для урегулирования украинской ситуации. По ее словам, участники саммита G7 поддержали эту идею. По ее словам, встреча лидеров стран «нормандской четверки» должна произойти «очень скоро».