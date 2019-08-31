Абромавичус назначен гендиректором «Укроборонпрома»

Айварас Абромавичус назначен генеральным директором государственного концерна «Укроборонпром». Соответствующий указ № 641/2019 подписал президент Владимир Зеленский.



Предыдущим указом № 640/2019 Зеленский уволил с этой должности Павла Букина.



В Украину Абромавичуса пригласил в 2014 году на тот момент президент Петр Порошенко, который предоставил ему украинское гражданство и предложил пост министра экономического развития и торговли. В 2016 году Абромавичус ушел в отставку, заявив о давлении со стороны нардепа от БПП Игоря Кононенко.



Абромавичус работал в предвыборном штабе Зеленского.