Разумков отказался комментировать подготовку к обмену с РФ

Председатель Верховной Рады Дмитрий Разумков отказался комментировать информацию об обмене удерживаемыми между Украиной и РФ. Нардеп считает, что подобную информацию должны озвучивать в Офисе президента, передает «Интерфакс-Украина».



«Пока что я не готов это комментировать. Я думаю, что эта информация должна выйти и офиса президента, потому что они (сотрудники ОП) прилагали основные усилия для этого процесса», — сказал Разумков журналистам в субботу в Киеве.



«Тут иногда лучше, чтобы мы узнали информацию постфактум, увидев парней, девушек дома, а не создавали из этого пиар-мероприятия, а потом разводили руками и говорили: "Извините у нас что-то не вышло". Нельзя пиариться на таких вещах», — добавил он.

Ранее «Радио Свобода» со ссылкой на источники в украинских правоохранительных органах сообщила, что обмен откладывается до следующей недели. О том, что обмен может состояться на следующей неделе также сказал адвокат нескольких граждан России Валентин Рыбин. Он отметил, что его подзащитные все еще находятся в СИЗО в Украине, а возможной датой обмена назвал вторник, 3 сентября.



Утром Офис президента Украины Владимира Зеленского опроверг, что процесс обмена завершен.



Ночью новый генеральный прокурор Украины Руслан Рябошапка распространил информацию, что между Украиной и Россией начался обмен заключенными.