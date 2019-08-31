Зеленский: Санкции против РФ должны усиливаться

Санкции в отношении России должны усиливаться до полного восстановления суверенитета и территориальной целостности Украины. Об этом заявил президент Владимир Зеленский, передает «Интерфакс-Украина».



«Мы скоординировали наши дальнейшие шаги для прекращения войны на востоке Украины и возвращения оккупированного Крыма. Наша совместная и принципиальная позиция — без полного выполнения минских договоренностей, без восстановления территориальной целостности Украины в международно определенных границах санкции ЕС могут пересматриваться только в сторону их усиления, а не наоборот», — сказал Зеленский на совместной с президентом Польши Анджеем Дудой пресс-конференции в Варшаве в субботу.



Ранее президент Польши Анджей Дуда заявил, что политика санкций в отношении России ввиду ситуации с территориальной целостностью Украины должна быть продолжена.