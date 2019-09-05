Объединенное МинВОТ и Минветеранов хочет изучить потребности переселенцев

Глава Министерства по делам ветеранов и оккупированных территорий в новом Кабмине Оксана Коляда заявила, что ведомство после завершения реорганизации планирует изучить потребности людей на подконтрольной и неподконтрольной территориях. Об этом она рассказала в интервью «Громадському».



«С чего мы начнем — и в продолжение работы Министерстве по делам ветеранов, и по направлению внутренне перемещенных лиц и временно оккупированных территорий — это исследование. Исследование потребностей людей как здесь, так и на той территории… Для того, чтобы более эффективно использовать государственный бюджет, мы должны изучить потребности и направлять деньги на решение именно тех проблем, которые нуждаются в этом решении.», - сказала министр.



По ее словам, МинВОТ неэффективно использовали полученные средства.



«На самом деле у МинВОТа было довольно много донорских средств на ремонт и восстановление временного жилья для перемещенных лиц. Но они были неэффективными», - отметила Коляда.



Какая сумма потребуется для ведомства по переселенцам, министр назвать пока не готова.