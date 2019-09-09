Депутат «Слуги народа» назвал Минские соглашения «позорными» и «частичной капитуляцией»

Глава комитета Совета по внешней политике, депутат от фракции «Слуга народа» Богдан Яременко назвал Минские соглашения «позорными», но признал, что сейчас Украина не может полностью отказаться от них. Об этом он заявил в интервью ТСН.



«По-моему, это договоренности, которые есть частичной капитуляции нашего государства. Это позорные договоренности, которые не принесли мира. Но отказаться от них мы не можем», — сказал депутат.



Яременко также отметил, что Россия настаивает на выполнении Минских соглашений, но и настаивает на выполнении ряда условий, не прописанных там.



«Отвести войска в трех местах, согласовать "формулу Штайнмайера" — это уже пересмотр договоренностей. Я думаю, что мы пойдем путем трансформации — на каких этапах в корне изменить трактовку и понимание способа выполнения Минских соглашений», — сказал он.