Рада рассмотрит законопроект об импичменте президента 12 сентября

Верховная Рада рассмотрит законопроект об импичменте президента № 1012 в четверг, 12 сентября. Об этом сообщил первый замглавы фракции «Слуга народа» Александр Корниенко во время заседания согласительного совета парламента.



«Законопроект об особой процедуре устранения президента Украины с поста в четверг стоит в повестке дня. Это тот самый законопроект об импичменте, о котором много говорилось в Украине, но впервые мы будем его рассматривать, голосовать», - сказал он.



Владимир Зеленский 29 мая подал в Верховную Раду VIII созыва свой законопроект об импичменте. Тогда парламент не включил его в повестку дня.



В первый день работы новой Верховной Рады глава государства вновь внес в парламент доработанный законопроект об импичменте. Профильный комитет рекомендовал Раде принять проект законодательного акта за основу и в целом.