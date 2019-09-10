Комарницкий назначил еще одного своего заместителя

Виталий Комарницкий назначил Екатерину Безгинскую заместителем председателя Луганской облгосадминистрации. Об этом сообщает пресс-служба ЛОВГА.
Последнее место работы до назначения заместителем председателя Луганской облгосадминистрации - директор Государственного архива Луганской области, который сегодня находится в городе Северодонецк.
Екатерина Николаевна Безгинская родилась в с. Песчаный Брод Добровеличковского района Кировоградской области 3 апреля 1965 года.
Окончила Ростовский государственный университет (правоведение, юрист), Восточноукраинский национальный университет имени Владимира Даля (государственная служба, магистр), Луганский национальный аграрный университет (менеджмент организаций, менеджер-экономист).
Занимала должность заместителя председателя районного совета в городе Луганск.
Награждена почетным знаком «За развитие региона» и орденом княгини Ольги III степени.