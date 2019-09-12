Депутаты от «Слуги народа» извинились за «кнопкодавство» и отказались от зарплаты

Во время утреннего заседания Верховной Рады первые депутаты-кнопкодавы от «Слуги народа» Сергей Литвиненко и Елена Копанчук от фракции «Слуга народа» публично извинялись и пообещали передать месячную зарплату на благотворительность.



Депутат от «Европейской солидарности» Ирина Геращенко обратилась к спикеру Дмитрию Разумкову с просьбой принять меры по привлечению депутатов-кнопкодавов к ответственности.



«Уже утром было дано поручение», — ответил Разумков.



Он предоставил слово нардепам Сергею Литвиненко и Елене Копанчук, которые нарушили правила персонального голосования.



«Я хочу извиниться за то, что случилось. В моих действиях не было никакого злого умысла. Я просто переживал, чтобы за эти законы проголосовали. Я готов передать месячную зарплату на благотворительность», — сказал Литвиненко.



Депутат Копачук также извинилась.



«Для меня хоть и было важным, чтобы данный законопроект был проголосован, хотя это не является оправданием. Для меня это будет важным уроком на всю жизнь. И также я присоединяюсь к позиции свою заработную плату отдать в благотворительный фонд. И я думаю, что это станет посылом для внимания не совершать неперсональное голосования», — подчеркнула она.



После этого нардеп от «Батькивщины» Иван Крулько предложил дать слово для извинений тем, «кто прошлые созывы тут кнопкодавили».



«Мне кажется, нам не хватит недели [послушать всех]», — отреагировал Разумков.

Накануне стало известно, что 3 сентября народный депутат-мажоритарщик от «Слуги народа» Сергей Литвиненко проголосовал за коллегу по фракции, которым, вероятно, был Александр Скичко. 11 сентября депутат от «Слуги народа» Елена Копанчук проголосовала вместо однопартийца Вячеслава Рублева.



В конце июня представители «Слуги народа» подписали меморандум, где пообещали сложить депутатские мандаты в случае неперсонального голосования.



10 сентября движение «Чесно» застало за «кнопкодавством» Александра Ковалева, мажоритарщика-самовыдвиженеца из Донецкой области.