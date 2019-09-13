Зеленский рассказал, что обсудил с Коломойским «жизнь по правилам»

Президент Владимир Зеленский рассказал, о чем говорил с украинским олигархом Игорем Коломойским во время их недавней встречи в Офисе президента, передает «Громадське».



В частности, по словам Зеленского, они обсуждали вопрос равных правил игры в Украине и функционирования монополий. Также говорили о ценах на коммунальные услуги.



«Чтобы долго не говорить, все должны жить по правилам, монополии не будет <...> В том числе для господина Коломойского. И действительно, чтобы он способствовал, чтобы цены, которые связаны с коммуналкой — там очень много вопросов — чтобы они снижались», — сказа Зеленский журналистам, покидая форум YES.



Президент отметил, что выступает за рыночные цены на энергоресурсы в Украине, в том числе на электроэнергию. В то же время он отметил, что украинская власть должна сделать все возможное, чтобы граждане платили за коммунальные услуги меньше.



Также Зеленский подтвердил, что во время встречи с олигархом обсуждался вопрос государственного Центрэнерго, который находится в перечне большой приватизации.



Выступая на форуме сегодня утром, президент сказал, что предлагает крупному бизнесу «нормальные правила», которые подразумевают открытый рынок и отсутствие монополистов.



Форум YES ежегодно организовывает олигарх Виктор Пинчук. В этом году мероприятие также посетил Игорь Коломойский. Издание LB.ua сделало совместную фотографию двух бизнесменов.

На вопрос, почему его не было с утра, когда выступал Зеленский, Коломойский ответил: «Я не могу появляться там, где есть Зеленский. Мне [он] приятен, но, может, я ему неприятен». Олигарх также рассказал, что встреча с Зеленским в Офисе президента состоялась не по его инициативе. «Пригласили», — отметил Коломойский.

На этой неделе Владимир Зеленский встретился с Игорем Коломойским. Согласно сообщению пресс-службы Офиса президента, во время разговора они обсудили вопросы ведения бизнеса в Украине и энергетическую сферу.