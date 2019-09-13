«Монополистов в Украине не будет»: Зеленский об олигархах

Президент Владимир Зеленский уверен, чтов в Украине больше не будет олигархов-монополистов, ведь новая власть предложила открытые и прозрачные правила игры на рынке.



«Мы предложили нормальные правила: монополистов больше не должно быть в Украине, у нас должен быть открытый рынок. Я уверен, что они нас услышат. А если не услышат, то придется другие попытки найти, как с ними говорить», — сказал Зеленский на форуме YES в Киеве.



Также он презентовал ряд проектов, которые будут реализовываться в Украине с привлечением иностранного бизнеса под личные гарантии защиты инвестиций со стороны главы государства.



Зеленский отметил, что среди его приоритетов — энергетика, инфраструктура, прозрачный оборот земель. Также он пригласил присутствующих на инвестиционный форум в Мариуполе Донецкой области, который состоится в октябре.

На этой неделе Владимир Зеленский встретился с олигархом Игорем Коломойским. Согласно сообщению пресс-службы Офиса президента, во время разговора они обсудили вопросы ведения бизнеса в Украине и энергетическую сферу.