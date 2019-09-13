Коломойский о Зеленском: Он ограничен рамками мирных договоренностей

Украинский бизнесмен, олигарх Игорь Коломойский считает, что президент Украины Владимир Зеленский ограничен в своих решениях документами и договоренностями, принятыми Украиной в рамках «нормандских» встреч и Минских переговоров. Об этом Коломойский заявил, общаясь с журналистами в кулуарах Ялтинской европейской стратегии, передает LIGA.net.



Говоря о плане Зеленского по Донбассу, Коломойский сказал: «Я не знаю, какой у него план. Ну, по-моему, планы здесь очевидны: есть Минские соглашения, есть какие-то нормандские форматы, есть какие-то понимания с международными партнерами, есть уже обсужденные вещи с Россией. Я думаю, что он ограничен этими рамками, но в этих рамках тоже можно подвигаться».

Он также рассказал о том, что «когда-то» обсуждал с Зеленским вопрос Минских соглашений и тогда «было однозначное понимание того, что об изменениях в Конституцию - речи быть не может».