Коломойский оценил шансы кандидатов Зеленского, если в Донецке и Луганске будут местные выборы

Украинский бизнесмен, олигарх Игорь Коломойский прокомментировал возможные местные выборы на Донбассе. По его мнению, у партии украинского президента Владимира Зеленского есть все шансы выиграть на неподконтрольных правительству территориях.

«Я считаю, что не надо боятся (выборов, – ред.). Даже если там присутствуют "зеленые человечки" или иностранные войска, это не мешает нам проводить свои выборы», - заявил Коломойский журналистам в кулуарах Ялтинской европейской стратегии, передает LIGA.net.

По мнению бизнесмена, в случае проведения выборов на неподконтрольных территориях, у представителей Владимира Зеленского есть шансы набрать около 80%.

«Думаю, там Зеленский получит 80% поддержки», - сказал он.

Глава МИД Украины Вадим Пристайко рассказал, что украинские власти хотят провести местные выборы одновременно по всей территории Украины, в том числе и на временно неподконтрольных территориях Донбасса.



Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что местные выборы на Донбассе могут проводиться только после вывода российских войск и по украинскому законодательству.