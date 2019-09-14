Беспилотники ОБСЕ глушили над Донецкой областью

Беспилотники СММ ОБСЕ глушили во время пролета над подконтрольными правительству

районами на севере и в центре Донецкой области. Об этом сообщается в отчете миссии.



11 сентября беспилотник дальнего радиуса действия терял сигнал GPS из-за воздействия помех во время пролета над Сухой Балки и Степановки.



12 сентября БПЛА малого радиуса действия подвергался воздействию помех сигналу, пролетая над районами вблизи Богдановки Новгородского.



По оценке наблюдателей, во всех случаях беспилотники подвергались глушению.